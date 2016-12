Non volete essere spiati? I consigli per la sicurezza online

Non tutto è perduto però. Almeno per noi comuni mortali rimangono alcuni sotterfugi per sfuggire al controllo sistematico dei nostri dati. Se si vuole mantenere l'anonimato occorre seguire alcuni consigli e stare molto attenti durante la navigazioni su internet.

Per tutte le chat è possibile oscurare i contenuti della conversazione a terzi. Per fare questo occorrono programmi OTR (Off The Record) come Pidgin (per Windows) e Adium (per Mac).

Per quel che riguarda le mail, l'unico modo per non essere intercettati è non inviarle. Esatto, se volete tenere solo per voi e per il diretto interessato i vostri messaggi, l'unico modo è quello di condividere con il vostro interlocutore il nome utente e la password della casella postale così da salvare i messaggi e potervi accedervi insieme senza lasciare tracce sulla rete.

Se si utilizza Dropbox, il programma che permette di condividere file attraverso le cloud virtuali, bisogna munirsi di un sofware per criptare i documenti come SafeMonk, anche se non è detto che non esistano porte segrete d'accesso, potenzialmente rintracciabili.

Sono le telefonate con programmi come Skype le più difficili da proteggere e occorre procedere con molta cautela. Innanzitutto si può utilizzare un cosiddetto Tor per nascondere il nostro indirizzo Ip, lasciando però indifesi i contenuti trasmessi. Questo rallenterà la vostra navigazione e comunque vi lascerà indifesi. Si deve allora tentare con Silent Circle, che offre un servizio di criptazione delle comunicazioni.

L'unico modo per restare fuori dal controllo di programmi di spionaggio come Prism, è quello di utilizzare il nostro vecchio fax che, se non si è già sotto intercettazione, conserva le informazioni solo all'interno della propria memoria.