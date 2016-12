Playstation 4, volti umani per personaggi virtuali

foto Ap/Lapresse 06:36 - Dopo Microsoft è il turno di Sony presentare la sua visione del futuro. La Ps4 è stata annunciata a marzo, ma nessuno l'ha ancora vista, così come troppi misteri restano su qualche caratteristica, i giochi, il prezzo e la data d'uscita. Tutti dubbi fugati dalla conferenza all'E3. Si parte però con la Playstation Vita, la portatile di casa, finora sicuramente poco sfruttata. Arriveranno giochi di un certo livello, come Killzone, una collezione di God of war, il nuovo Batman, The walking Dead e altri titoli che non entusiasmano troppo la platea, con la testa già alla nuova console da tavolo. - Dopo Microsoft è il turno di Sony presentare la sua visione del futuro. La Ps4 è stata annunciata a marzo, ma nessuno l'ha ancora vista, così come troppi misteri restano su qualche caratteristica, i giochi, il prezzo e la data d'uscita. Tutti dubbi fugati dalla conferenza all'E3. Si parte però con la Playstation Vita, la portatile di casa, finora sicuramente poco sfruttata. Arriveranno giochi di un certo livello, come Killzone, una collezione di God of war, il nuovo Batman, The walking Dead e altri titoli che non entusiasmano troppo la platea, con la testa già alla nuova console da tavolo.

Così come i giochi per Ps3 che a fine ciclo di vita spirale cartucce migliori con The Last of Us (in uscita in questi giorni), Gran Turismo 6 ,Rain, Puppeteer e soprattutto Beyond two Souls, gioco-film con la partecipazione di Ellen Page e William Defoe. Che pare cambiare completamente pelle e trasformarsi da thriller metafisico in gioco d'azione più canonico. Uscirà il 10 ottobre.



Finalmente è il turno di Ps4 che si svela in tutta la sua bellezza. Il design ha linee squadrate che, ironia della sorte, la avvicinano alla concorrente Xbox One. Resta un bell'oggetto tecnologico che in un salotto farà la sua figura anche come pezzo d'arredamento. Prima di parlare di giochi, però, è il turno del cinema. Programmi e film che potranno essere visti esclusivamente sui servizi Ps4. Ed ecco finalmente i giochi. Dai Santa Monica Studios, quelli di God of War per intenderci, arriverà The Order 1886, che mescola l'età vittoriana con un universo steampunk fatto di armi tesla, i soliti zombi e sparatorie per le nebbiose strade di una Londra indecifrabile. Più chiaro Killzone, ultima evoluzione dello sparatutto portabandiera di casa Sony e Driveclub, gioco di guida dalle atmosfere un po' più rilassate del solito. Second son, invece, è il terzo capitolo di una saga che può essere considerata l'evoluzione dei supereroi versione "sporca". Knack, invece, sembra rivolto a un'utenza giovane. Gli ultimi tre saranno disponibili al lancio della console.



E sulla guerra dei giochi usati, la Sony fa un passo deciso: si potranno usare liberamente e la console non dovrà essere sempre connessa online. Insomma, alla fine sappiamo più di quello che non farà che di quello che farà. A proposito, quando sarà il lancio? Appuntamento non si sa a quando, ma sicuramente nel 2013. A stupire è un prezzo davvero aggressivo: 399 euro, cento in meno della concorrenza. Bel colpo Sony.

Gianluca Rocco