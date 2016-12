Ecco Xbox One: uscirà a novembre a 499 euro

- Dopo un annuncio che per molti giocatori è stato solo un gustoso antipasto utile ad aumentare la fame, la Microsoft si presenta all'e3 di Los Angeles con l'ambizione di rivoluzionare il modo di videogiocare. Perché l'Xbox One in primis è questo: un grande juke-box che racchiude un po' tutta l'essenza dell'intrattenimento: videogiochi ma anche musica, cinema, serie tv e social network.

E si parte subito forte: Hideo Kojima, uno dei più grandi talenti tra gli sceneggiatori di videogiochi, sbarca sulla console Microsoft con un Metal Gear dalla grafica foto realistica e un'ambientazione aperta che farà la gioia degli amanti dell'azione e del cinema, viste le doti di cineasta del giapponese. Ed è solo una delle 13 esclusive che dovrebbero "costringere" il giocatore a scegliere Xbox piuttosto che la concorrenza. Prima di addentrarci nelle novità, però, un occhio a quello che la vecchia Xbox 360 sta producendo. È quindi giochi gratis per gli abbonati gold, tra cui l'ottimo

Torniamo all Xbox one con un gioco che ci porta nell'antica Roma. Ryse è spettacolare e mette il giocatore nei panni di un legionario. Oltre le battaglie campali, è possibile ricostruire le tattiche di combattimento come lo schieramento a testuggine. Sicuramente ci saranno anche i gladiatori da qualche parte... Torna dopo quasi un ventennio un picchia duro storico, Killer instinct, chissà come sarà cambiato nel frattempo. Sunset overdrive di Insomniac, invece, sembra un divertente compromesso tra ultra violenza e cartoni animati.

Riscalda il cuore dei piloti virtuali Forza 5, sicuramente uno dei giochi di guida più interessanti sul mercato. La grafica è veramente esagerata e la barriera con il mondo reale si fa sempre più sottile. E anche il gioco meno spettacolare del mondo, ma tra i più divertenti ossia Minecraft, avrà una versione dedicata su Xbox One. Quantum break, invece, mostra un altro frammento di quello che dovrebbe essere:un gioco che mescola serie tv e videogiochi. Non è chiaro, però, come. Per il momento sembra solo un gioco d'azione per quanto spettacolare.

Project Spark, invece, segue la via dei giochi stand oc dove si può costruire il proprio mondo e metterlo a disposizione degli altri giocatori. Il tutto con la sola voce. Interessante. Da Capcom arriva il nuovo Dead Rising con un'invasione di zombi esagerata, spinta dalla potenza di calcolo della macchina. Ovviamente sarà la solita pioggia di sangue e arti un putrefazione. Sarà anche questa un'esclusiva.

E sul finale, ecco gli annunci più attesi. Halo, uscirà però nel 2014, Titanfall e soprattutto una data e un prezzo per la console: uscirà a novembre e in Italia costerà 499 euro. Cominciare a mettere i soldi da parte: Natale è dietro l'angolo.