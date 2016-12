Google stop al porno nei suoi Glass

- Guardare ma non toccare è l'unica regola fondamentale per gli appassionati dei film a luci rosse. La cosa iniziava ad essere sufficiente per molti futuri proprietari di Google Glass, gli occhiali a realtà aumentata che garantiranno ai compratori immagini particolarmente realistiche e un totale coinvolgimento nei contenuti. Nessuno dei passionali utenti che pregustava già il momento dell'acquisto poteva chiedere di più.

A placare i bollori però ci ha pensato proprio Google. La multinazionale di Cupertino ha fatto sapere infatti che sui propri occhiali non saranno presenti applicazioni porno. Se la notizia delude molti tra uomini e donne, ad essere colpita è anche la Mikandi, un'azienda produttrice di software e contenuti per adulti che stava preparando un'app ad hoc dal nome inequivocabile "Tits and Glass".



Nel comunicato ufficiale si legge: "Non accettiamo contenuti che contengano nudità, raffigurazioni di atti sessuali, o materiale sessualmente esplicito. Seguiamo una politica di tolleranza zero nei confronti della pedoponografia". Parole che tolgono ogni dubbio di quale sia la linea che verrà adottata da Google, che per la seconda volta pone delle limitazioni inderogabili al suo nuovo prodotto: tempo fa erano già stati fermati tutti i progetti di funzioni per il riconoscimento facciale.