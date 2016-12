Twitter lancia Vine anche per Android

foto Dal Web 15:05 - Finalmente anche per la piattaforma Android arriva Vine, l’applicazione che permette di pubblicare video-post, e che apre agli utenti un’ulteriore possibilità d’espressione. - Finalmente anche per la piattaforma Android arriva Vine, l’applicazione che permette di pubblicare video-post, e che apre agli utenti un’ulteriore possibilità d’espressione.

Supportato dal colosso dei social network, Twitter, Vine era accessibile fino a oggi solo attraverso un app per iOS, ma ora è sbarcata anche su Google Play. La creatività chiusa nello spazio di un video di 6 secondi è accessibile per tutti quegli utenti che però abbiano una versione di Android pari o superiore alla 4.0.



Vine consente la creazione di video con sonoro nel modo semplice e veloce che ricorda il celebre social da 140 caratteri. Come quest’ultimo, è possibile trovare e seguire i trend topic attraverso la funzione di Explore, e contattare tutti gli utenti grazie a Find Friends. La novità che accompagna l’uscita su Android è lo strumento di zoom.

Portando velocemente a 19 milioni gli utenti già attivi, Twitter aggiunge altre carte vincenti contro uno dei principali rivali, Insagram, nonostante non siano ancora state attivate una serie di funzionalità annunciate come gli hashtag e la condivisione su Facebook.