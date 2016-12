Smartphone, boom degli application store:+76%

- Lo smartphone è lo strumento che più ha rivoluzionato le abitudini legate alla navigazione in internet. In particolare viene utilizzato per l’accesso personale al web grazie al grande vantaggio della mobilità. La mobile economy continua infatti la sua ascesa sorprendente ed è pronta ad aprire le porte alle grandi multinazionali come Google e Apple, per nuove opportunità di business, ma anche a Startap che credono in questo settore.

Una ricerca dell’Osservatorio Mobile Internet, Content and Apps - in collaborazione con il DEIB (Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria del Politecnico di Milano) e il MEF (Associazione Internazionale Contenuti e Commercio Mobile) - ha registrato un ricavo triplicato in tre anni per la connettività mobile e un’impennata del 76% dei ricavi a pagamento generati dalle App solo nel nostro paese.



Questi dati, presentati a Milano presso il Campus Bovisa in occasione del Convegno “Mobile Internet, Content & Apps: per Telco e Over the Top… il futuro si gioca qui”, mostrano la crescita continua delle componenti più innovative legate alla distribuzione di contenuti su Cellulari e Smartphone. Se si confronta oggi il valore del Mobile Internet con quello del Pc (chiavette e tablet) notiamo che il primo ha ormai raggiunto il secondo che invece è crollato del 12% rispetto allo scorso anno. La conseguenza principale di questo grande sviluppo è quella dell’incremento del mercato complessivo dei contenuti per smartphone che nel 2012 ha raggiunto il valore di 623 milioni di euro nella somma delle sue componenti Messaggistica, Mobile Web, e Apllication Store. In media, ogni Mobile surfer ha istallato sul proprio telefono 27 applicazioni, ma ne usa soltanto 5 ogni due giorni, effettuando 40 accessi giornalieri ad esse.

Filippo Renga, responsabile dell’Osservatorio Mobile Internet, Content & Apps, ha spiegato che “un fattore fondamentale per lo sviluppo del mercato è dato dalla forza di alcuni grandi brand come WhatsApp, Spotify, insieme ai publisher di giochi, tuttavia è necessario che content provider e sviluppatori continuino a puntare sull’innovazione, sviluppando così un’offerta attrattiva per l’utente”.