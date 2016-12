Tgcom24, mese record per web, mobile e video

- Mese da record per Tgcom24. La nostra piattaforma multimediale registra un risultato senza precedenti per quanto riguarda il web, gli accessi dai dispositivi mobili e i il numero di video visualizzati. In maggio sono state visitate 716.468.811 milioni di pagine. Di queste, 610 milioni sul web e circa 106,5 milioni su smartphone e tablet. Si calcola un totale di 21.043.745 milioni di lettori unici, di cui 19.031.859 milioni su web e 2.011.886 milioni su smartphone e tablet. Da segnalare, inoltre, il record assoluto di video scaricati con 2.082.946 milioni di visualizzazioni.

Sull'anno precedente il balzo in avanti per quanto riguarda le pagine viste è del 36% ed è davvero significativo anche l'incremento percentuale degli accessi dai dispositivi mobili. Comparando il dato del 2012 a quello dell'anno in corso si osserva una crescita del 52%. Questo testimonia come la modalità di fruizione sia sempre meno legata all'utilizzo di un computer e, al contrario, diventi sempre più agevole anche dai dispositivi mobili.

La totale integrazione tra la redazione web e quella televisiva consente inoltre una fruizione dei contenuti multimediali sempre più facile e immediata per gli utenti. Questo si è tradotto in un aumento dei video visualizzati che vale, sempre prendendo come riferimento lo scorso anno, un incremento del 44%.