In Italia lo stato d'animo si esprime con un tweet

- Un popolo di santi, navigatori e malati di social network. Lo dice uno studio presentato a Trieste nel corso di State of the Net, l’annuale report sullo stato del web in Italia curato da Vincenzo Cosenza. L’80% della popolazione accede regolarmente alla rete e tra gli italiani di età compresa tra 11 e 74 anni sono 37,8 milioni coloro che dichiarano di utilizzare Internet. I più assidui vivono al Sud.

Passione social - Fari puntati sui social network, nuova italica passione. Il re incontrastato resta Facebook con i suoi 22,7 milioni di iscritti: ogni mese gli italiani caricano 288 milioni di foto, inviano 3.5 miliardi di messaggi privati ed esprimono 3 miliardi di ‘like’. Seguono a larga distanza Google+ (3,8 mln), LinkedIn (3,5 mln) e Twitter (3,4 mln).

Impressionante il ritmo di crescita degli utenti: nell’ultimo anno il social creato da Mark Zuckerberg ha fatto segnare un +4,7%, potendo contare su 15 milioni di utenti attivi ogni giorno, di cui 5 milioni accedono esclusivamente da piattaforma mobile: un’assoluta novità rispetto alla rilevazione dell’anno scorso, quando il dato era pari a zero. Imponente l’incremento di iscritti a Google+ (+56,7%), battuto solo dall'espansione di Pinterest (+119,%). A sorpresa diminuisce invece l’utilizzo di Twitter, in flessione dell’11,6%.

Cinguettatori pessimisti - Il social dell’uccellino blu si presta comunque a interessanti casi di studio, come l’analisi effettuata dalla società Blogmeter sul “sentimento del tempo” racchiuso nei tweet. E a farla da padrone è il pessimismo, che ha raggiunto il suo apice in campagna elettorale e in concomitanza dello stallo politico, oltre che nei giorni della rielezione di Giorgio Napolitano alla presidenza della Repubblica: ‘disgusto’, ‘rabbia’ e ‘tristezza’ hanno caratterizzato il mood degli italiani, come evidenzia la ricorrenza di parole chiave legate a stati d’animo negativi. Picchi di ‘gioia’ e ‘amore’ sono stati invece raggiunti a Capodanno e, neanche a dirlo, a San Valentino. Altro momento di forte coinvolgimento emotivo l'elezione di Jorge Mario Bergoglio al soglio pontificio.

Tweet in diretta - Da segnalare anche la tendenza a twittare le proprie impressioni su quanto sta andando in onda in televisione: Servizio pubblico resta il programma più commentato, ma è nutrito anche il popolo dei follower di Ballarò e Piazza Pulita. Tra i programmi di intrattenimento, boom di cinguettii per Sanremo 2013: ne ha ispirati oltre 724mila.