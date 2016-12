WordPress, dieci anni di blog facile

Nonostante la forte concorrenza dei social network, la sua ultima versione è stata scaricata da 18 milioni di utenti e attualmente usata da 70 milioni di siti. Il progetto avviato dieci anni fa era nato come “spin off” del precursore Cafelog, un altro sistema di pubblicazione, per poi svilupparsi in un vero e proprio Content management system (Cms), in sostanza una classe di software per la costruzione di siti web e oggi perfettamente integrato con il social networking.

La grande diffusione della piattaforma si deve certamente alla semplicità d’utilizzo, che permette senza particolari competenze informatiche di creare un sito internet vero e proprio. Una tappa, quella dei dieci anni, che verrà celebrata con un blog – ovviamente su WordPress – e una serie di Meetup organizzati in tutto il mondo. La comunità WordPress potrà così raccogliere tutte le testimonianze dei festeggiamenti.