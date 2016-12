Xbox One, Microsoft lancia la console all-in-one

- Presentazione in grande stile per l’ultima arrivata in casa Microsoft.del gruppo di Redmond: un sistema avanzato “all-in-one”, tre sistemi operativi integrati che permetteranno un’esperienza di intrattenimento inedita tra televisione, applicazioni web e – naturalmente - videogiochi.

Immediatezza - Non sarà più necessario cambiare input per passare da una modalità all’altra, immediatezza e interazione sono le parole d’ordine più volte rimarcate dal presidente della Divisione Interactive Entertainment di Microsoft, Don Mattrick: “Xbox One è progettata per offrire una generazione completamente nuova di giochi, spettacoli televisivi e intrattenimento, attraverso un unico e potente dispositivo”, azionabile attraverso il più naturale dei comandi, la voce. Basterà dire “Xbox On” per accedere alla schermata iniziale personalizzata con i giochi, le trasmissioni televisive e i contenuti per l'intrattenimento preferiti dall'utente.



Esclusive - Tra le novità, la serie tv Halo, basata su uno dei videogame di maggior successo prodotti da Microsoft. Produttore esecutivo del progetto sarà Steven Spielberg, uno che sulla science-fiction ha costruito la propria fortuna e ora punta a dar vita a una serie ad alto tasso di interattività, "che non ponga limiti all'immaginazione". E ancora l’NFL in esclusiva e i più amati franchise, da Quantum Break a Call of Duty: Ghosts, da Fifa 14 a EA Sports.

Funzioni - Ma la terza generazione della console di Microsoft non si accontenta: grazie alla finzione "Snap" sarà possibile fare due cose insieme, ingaggiare una sfida multiplayer senza perdere di vista gli sviluppi del film che si sta guardando, oppure chiacchierare con gli amici in alta definizione su Skype senza rinunciare alla diretta televisiva. Xbox One consentirà poi di eliminare i tempi morti tra una partita e l’altra attraverso il sistema "Smart Match", che stima i tempi di attesa dei player preferiti.



Kinect - Xbox One porterà in dote anche un sistema Kinect completamente riprogettato, “più preciso, reattivo e intuitivo”, promette Don Mattrick. Obiettivi dello sviluppo la rilevazione di ogni minimo movimento di controllo e il riconoscimento vocale dell'utente anche in una stanza rumorosa, oltre a nuove soluzioni tecniche di carattere ergonomico che consegnino al giocatore un’esperienza sempre più coinvolgente.



Formato 16:9 ottimizzato per lettori Blu-ray, design lineare giocato sui contrasti tra parti lucide e opache nere - perché anche l’occhio vuole la sua parte – hard disk da 500 giga. La sfida a Playstation 4 è stata lanciata.