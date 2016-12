Facebook, 100 milioni di profili non sono umani

E’ il rapporto di Quartz che smentisce il celebre social network, il quale sostiene di avere attualmente 1,1 miliardi di utenti. Infatti il sito, che sta vivendo un periodo di calo delle iscrizioni, non raggiungerà quei numeri prima del 2014, in quanto più di 100 milioni non sono profili strettamente personali, ma solo pagine dedicate ad un amico a quattro zampe o ad un’impresa o ancora a parodie di personaggi famosi. Il primo autore di un doppio profilo è proprio il fondatore di Facebook, Mark Zuckerberg, che ha dedicato una pagina al proprio cane Beast.

Questa tendenza che ovviamente ha ingrandito in modo esponenziale la grande famiglia dei social, non inverte invece il calo dell’interesse generale per Facebook che si sta sviluppando a partire dagli Stati Uniti: secondo il 40 per cento degli americani infatti nel 2013 utilizzeranno questo social network molto meno rispetto all’anno precedente.