Atari Breakout, l'omaggio di Google

foto Da video

14:31

- Trentasette anni fa, esattamente il 13 maggio 1976, nasceva Atari Breakout, uno dei game più famosi dell’intera storia dei videogiochi. Google non si è dimenticato dell'anniversario e ha pensato di rendergli omaggio.eccovi catapultati dentro il videogame. Per i pochi che non conoscessero Breakout bastano poche parole: lo scopo è disintegrare i mattoncini colorati muovendo la barra su cui rimbalza una pallina in movimento. Una volta terminato il livello è possibile condividere il proprio punteggio su Google+.La prima versione di Atari Breakout è stata realizzata da Nolan Bushnell e Steve Bristow, in seguito al successo ottenuto quattro anni prima da Pong. Nel progetto fu coinvolto anche Steve Jobs, che a sua volta chiamò l’amico Steve Wozniak chiedendogli un aiuto per semplificare l’hardware. Si tratta di una delle prime collaborazioni tra i due che diventeranno nel giro di pochi anni i fondatori di Apple.