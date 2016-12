Indovina dove sei: il gioco con Street View

- Pensate di essere dei grandi esperti di geografia? Credete di sapere riconoscere il luogo in cui vi trovate da pochi particolari? Ecco il gioco che fa per voi. Si chiamaun game realizzato da Anton Wallén che sta avendo grande successo in rete. Il gioco utilizza la tecnologia di Google Street View e di Google Maps per mettere alla prova gli amanti della geografia.

Si parte da una grande foto presa tra quelle di Google Street View. Con il cursore ci si può muovere alla ricerca di particolari per cercare capire dove ci si trova. Una scritta in spagnolo o un cartello in inglese possono aiutare nell'impresa che è tanto divertente quanto ardua. Quando si pensa di essere sulla strada giusta (è proprio il caso di dirlo) si clicca sul planisfero che compare sulla destra: a quel punto il sistema dice quanto dista il luogo esatto da quello che abbiamo segnato indicando anche la distanza in chilometri.

Dopo cinque foto viene mostrato il punteggio che può essere condiviso sui social network. L'ideatore Anton Wallén ha creato anche un profilo Twitter del game in cui ha già annunciato delle migliorie: per esempio la funzione random (che sceglie a caso le foto da Street View) sarà migliorata al più presto. In effetti quasi sempre i luoghi da indovinare si trovano in Australia, Usa e Canada dimenticando la restante parte del globo. Per giocare a GeoGuessr basta cliccare qui ma attenzione: come scrivono molti utenti sui social network il gioco ha un effetto collaterale: crea dipendenza.