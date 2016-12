Milano, tutti in piazza a ballare su Emma

Ha venduto più di 40 milioni di copie, incassato più di 1 miliardo di euro, e ora si appresta a fare impazzire migliaia di fan in Piazza Duomo a Milano. Just Dance, il videogioco che ha fatto scatenare a ritmo di musica milioni di teenager, diventato un vero e proprio fenomeno di massa che ha coinvolto gli artisti più famosi al mondo, come PSY, Rihanna, Justin Bieber e Maroon 5, diventa ora protagonista di un vero e proprio ballo collettivo. Sabato 11 maggio, in occasione di ‘RadioItaliaLive – Il Concerto’, Ubisoft in collaborazione con Radio Italia ha messo in scena il più grande flash mob della musica italiana. Migliaia di persone, di ogni età e provenienti da tutta Italia, hanno ballato all’unisono sulle note di “Cercavo amore” di Emma, uno dei brani più famosi della colonna sonora del videogioco di Ubisoft, diventato un cult per i giovani di tutto il mondo.

Alle 18.00 un dj-set ha acceso la musica in Piazza Duomo e migliaia di persone si sono mosse seguendo i passi della hit di Emma. La coreografia del Flash Mob è ispirata ad una delle hit più amate degli ultimi anni, rimasta in vetta alle classifiche per mesi, disco d'oro e successivamente disco di platino, grazie alle oltre 30.000 vendite in digitale.