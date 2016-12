“Paper Project”: l'on line si unisce alla rivista

foto Ufficio stampa 11:40 - Il nuovo magazine on line che raccoglie cinquantacinque tra le più seguite firme del Web si chiama “Paper Project”. È il primo macro-blog che unisce allo stile del magazine il gusto del blog e l’animo interattivo. - Il nuovo magazine on line che raccoglie cinquantacinque tra le più seguite firme del Web si chiama “Paper Project”. È il primo macro-blog che unisce allo stile del magazine il gusto del blog e l’animo interattivo.

All’interno ogni autore ha un suo diario di bordo che dialoga con gli altri diari degli inquilini di questo condominio del web. Il tutto va a formare una cross news platform che permette al lettore di compiere una navigazione che non si ferma solamente all’autore ma prosegue seguendo topic che si sviluppa tra le numerose categorie trattate: Lifestyle, Design, Food, Sport, Mamme, Viaggi, Fashion, Beauty, Cinema, Lavoro, Sesso, Musica, Diritti rosa, libri, cultura e Green. “Mi rendo conto che nell’era dei social, invitare i blogger ad uscire dalla propria torre d’avorio e dare vita a un progetto di condivisione editoriale è un’impresa coraggiosa, ma i tempi ora sono maturi per unire le forze e far sentire le nostre voci, troppo spesso singole e inascoltate nell’infinito mare di informazioni offerto oggi dal web”. Questa è l’idea di Chiara Fornari, Founder e responsabile editoriale. “Paper Project” è un fertile scambio tra eccellenze del web e professionisti affermati chiamati a produrre un magazine online dotato di “percorribilità” sia verticali che orizzontali, seguendo l’autorevolezza dell’opinionista di riferimento e assistendo alla creazione di un mosaico di contenuti condivisi dove ogni post trova il suo compimento in un clima di collaborazione creativa.