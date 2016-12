Armi 3D, il Pentagono le blocca: sono illegali

- Per qualche mese hanno fatto i titoli dei principali siti di settore. Qualche giorno fa, avevano addirittura annunciato la prima arma funzionante stampata in 3D Avevano persino ottenuto una licenza federale per la produzione di armi. Nonostante l’iter e i successi inanellati in pochi mesi di vita, però, Defense Distributed, organizzazione che promuove una sorta di Wikipedia delle armi fatte in casa subisce un duro colpo e, a darglielo, è niente meno che il Penagono che ha obbligato l’organizzazione no profit a ritirare gli schemi delle armi.

Secondo il Dipartmento della Difesa, infatti, gli schemi, accessibili ovunque nel mondo, violerebbero alcune leggi sull’esportazione di armi. Gli schemi, come era prevedibile, non sono stati scaricati solo negli Usa. Ma anche in Paesi europei come la Germania. Non è escluso che l’amministrazione Obama si sia aggrappata a questo cavillo per evitare la proliferazione di armi fatte in casa.

Le prossime mosse di Defence Distributed non sono chiare. Secondo l’agenzia Ansa, però, sono comunque disponibili su altri siti.