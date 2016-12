Le chat superano gli sms, prima volta storica

- Uno studio dell’azienda di analisi Informa ha rivelato che nel 2012 è avvenuto il sorpasso dei messaggi generati da app rispetto ai classici sms. Le chat sviluppate da programmi come WhatsApp e Gtalk sono ormai il modo più veloce, pratico ed economico per contattare altre persone e la tendenza al maggiore utilizzo di questi ultimi si riflette sugli introiti delle compagnie.

Secondo Informa lo scorso anno gli utenti iscritti alle chat hanno inviato 19 miliardi di messaggi, contro i 17,6 sms. Il sorpasso è certamente dipeso dalla grande diffusione di smartphone, che negli ultimi anni hanno praticamente sostituito i vecchi telefonini. Inoltre la gratuità di questo servizio ha generato la tendenza a scrivere diversi messaggi per comunicare un concetto, in quelle che diventano vere e proprie conversazioni con più turni di parola. Mentre utilizzando gli sms si cerca ancora di esaurire la comunicazione in un unico messaggio.

''In futuro il gap dovrebbe aumentare ulteriormente - scrivono gli autori della ricerca - nel 2014 si scambieranno 50 miliardi di messaggi e 21 di sms''. Nonostante questa affermazione occorre però tranquillizzare gli affezionati ai cellulari: infatti i loro “messaggini” non sono destinati a sparire perché, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, il mercato dei vecchi modelli è ancora molto florido. Lo studio di Informa spiega che, nonostante i ricavi da questa forma di comunicazione siano scesi di 23 miliardi di dollari, il trend dovrebbe invertirsi e tornare nel 2016 a 127 miliardi di dollari, dai 115 del 2012.