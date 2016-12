Basta un telefonino e il cecchino è spacciato

foto Dal Web 11:42 - Basta un telefonino per scovare il cecchino. Grazie a un comunissimo smartphone e una geniale applicazione d'ora in poi individuare la posizione esatta da cui è stato esploso un colpo d'arma da fuoco sarà un gioco da ragazzi. Il progetto è stato realizzato da un team di ingegneri informatici dell'Institute of Software Integrated Systems della Vanderbilt University. - Basta un telefonino per scovare il cecchino. Grazie a un comunissimo smartphone e una geniale applicazione d'ora in poi individuare la posizione esatta da cui è stato esploso un colpo d'arma da fuoco sarà un gioco da ragazzi. Il progetto è stato realizzato da un team di ingegneri informatici dell'Institute of Software Integrated Systems della Vanderbilt University.

La creazione è stata presentata in anteprima alla dodicesima conferenza IPSN - Information Processing in Sensor Networks a Philadelphia. Il sistema ha bisogno di diverse informazioni per individuare la posizione del tiratore ed è particolarmente adatto alle squadre militari e alle guardie del corpo. L'idea prevede uno smartphone e un modulo sensore esterno delle dimensioni di un mazzo di carte che contiene alcuni microfoni e un processore elaborativo che rileva le caratteristiche acustiche dello sparo, le registra in tempo e le invia al telefono attraverso la connessione bluetooth. Lo smartphone, a sua volta, trasferisce le informazioni ad altri moduli, permettendo di ottenere il punto di origine del colpo di pistola attraverso una triangolazione.