S4, arriva il telefonino del futuro

- Sbarca in Italia il nuovo Galaxy S4, il gioiello telefonico targato Samsung. Funzionalità intuitive e batteria più durevole , processore più veloce e super memoria ne fanno già un cult.La casa coreana spera così di superare il successo del fratello minore, l’S3, di cui sono stati venduti finora 40 milioni di pezzi in tutto il mondo.

L’obiettivo è ambizioso: sforare il tetto dei 60 milioni. Ma le basi del successo ci sono tutte, come hanno appurato i primi fortunati presenti al lancio, al Superstudio più di Milano.

Tra i vip presenti alla serata, Raffaella Carrà, l’ex Miss Italia Cristina Chiabotto, Martina Stella e Giogio Pasotti. Un parterre stellare proprio come il nuovo Galaxy S4. Ma vediamo nel dettaglio le caratteristiche del telefonino di ultima generazione targato Samsung.

“Uno smartphone deve accompagnare una persona durante tutta la giornata”, spiega Carlo Barlocco, Senior Vice President vendite di Samsung Italia, “noi l’abbiamo pensato come un compagno di vita dei consumatori”.

Tra le sue caratteristiche principali, la doppia videocamera da 13 megapixel sul retro e 2 davanti, un sistema operativo Android di ultima generazione e un design accattivante.



A fare dell’S4 uno strumento indispensabile, anche speciali sensori in grado di monitorare la forma fisica dell’utente e le condizioni ambientali in cui vive: le varie funzioni registrano gli esercizi fisici, l’alimentazione e addirittura le ore di sonno per rimanere sempre in forma e sani .

Il nuovo Galaxy è in vendita da sabato 27 aprile, nelle varie colorazioni , al prezzo di 699 euro.