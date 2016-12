Usa, la Camera abolisce la privacy sul web

- La camera dei Rappresentanti ha approvato il Cispa, una nuova legge sulla sicurezza informatica. La legge permetterà alle aziende di violare la privacy degli utenti, anche se si erano impegnate a non farlo. La norma, che ha fatto molto rumore nella comunità tecnologica americana e ha subito la minaccia di veto da parte del presidente Obama.

La norma usa un linguaggio molto vago imponendo una riserva di legge sui rapporti azienda/cliente. Questo significa che i contratti sulla privacy divengono carta straccia, permettendo alle aziende affidatarie dei dati degli utenti di condividerli con chiunque, comprese le agenzie del governo federale.

I sostenitori della norma sono convinti che le nuove norme aiuteranno il governo a proteggere infrastrutture chiave e istituzioni dagli attacchi informatici senza obbligare le aziende a divulgare i contenuti dei propri clienti.

Nonostante i movimenti per i diritti civili sostengano che l’atto sia una vera e propria barbarie e abbiano consegnato alla Casa Bianca una petizione con 300mila firme contro l’atto, l’opposizione sembra essere molto più frammentata di quanto non successo in altre occasioni.¬

Quando si trattò di promulgare il Sopa, un disegno di legge per tutelare la proprietà intellettuale su Internet, il movimento d’opinione contro le norme sul copyright era molto più compatto e trasversale. In questo caso, invece, le grandi corporation della Silicon Valley hanno preferito non occuparsi di sicurezza nazionale mentre le aziende di Tlc hanno sostenuto la norma. Avrà la Casa Bianca il coraggio di sfidare le grandi lobby?