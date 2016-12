Google pensa al tuo account se muori

Il motore di ricerca, nella pagina dedicata al servizio, non fa mai la parola morte. Ma anche se il messaggio è elegante - "stabilisci che cosa vuoi fare del tuo account quando smetti di utilizzare Google" - il senso è chiaro. La strada da percorrere è semplice: per iniziare bisogna scegliere il periodo di inattività (da 3 a 12 mesi) oltre il quale avviare la procedura automatica di gestione. Allo scadere del tempo massimo, Google vi avviserà con una mail o con un sms e in caso di un mancato riscontro, continuerà nella sua strada.Qui le possibilità sono due: o si elimina tutta la propria storia digitale, mettendo per sempre la parola fine su mail, cronologia web e su tutti i servizi collegati, YouTube compreso, oppure si abilita l'account a una lista di amici o parenti fidati. In questo caso Google vi chiede di scegliere con chi vorrete condividere le vostre informazioni, siglando una sorta di testamento digitale che resterà dopo la vostra morte. I vostri contatti saranno avvisati con una mail . E per i più esigenti, si può anche impostare una messaggio in gmail che risponderà in automatico a tutte le vostre mail, per un inquietante saluto post mortem.