Ericsson, quando la tecnologia crea nuovi posti di lavoro

- Tecnolgia al servizio dello sviluppo. Innovazione in vista della creazione di nuovi posti di lavoro. Software finalizzati alla riunificazione di famiglie disperse nei campi profughi. Eccola in poche parole la mission di Ericsson. Elaine Weidman-Grunewald, vice presidente della Sustainability and Corporate Responsibility dell'azienda, racconta a Tgcom24 il codice etico della società svedese leader mondiale nella telecomunicazione.

In che modo la diffusione della banda larga può aumentare il Pil di un paese e le opportunità di lavoro?

I numeri parlano da soli. Mille linee a banda larga corrispondono a 80 nuovi posti di lavoro. La diffusione della tecnologia porta con sè miglioramenti nella società. Per esempio nel campo dell'istruzione la banda larga permette una penetrazione maggiore della scolarizzazione, ed è quello che stiamo facendo con il progetto Connect to Learn.

Cos'è Refugees United, la piattaforma di aiuto ai rifugiati?

Ci sono 43 milioni di rifugiati nel mondo, separati dalla proprie famiglie a causa di guerre, carestie e disastri. Tecnology for Good è il milgiore esempio di come può essere usata la tecnolgia per riunire famiglie separate da anni in un modo molto semplice. Chiunque abbia un telefono può accedere a m.refunite.org.

Come funziona esattamente?

Basta registrarsi, inserire alcune informazioni e indicare la persona che si sta cercando. Immediatamente si viene messi a conoscenza delle persone che potenzialmente si potrebbero conoscere. Un sms potrebbe per esempio avvertire che "hai cinque potenziali conoscenti". Quasi mille famiglie si sono riunite in questo modo e finora 185mila persone si sono registrate al servizio. Il nostro obiettivo è di raggiungere il milione di utenti entro il 2015.