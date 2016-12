4G Traceability Sticker: la didascalia è digitale

Ma questa non è l'unica applicazione del servizio offerto da Art Networth. L'etichetta, composta da un codice QR abbinato a un ologramma e a un codice alfanumerico, può funzionare anche come un modo per incrementare il livello di trasparenza sul mercato dell'arte. Infatti consente di accedere in qualunque momento ai documenti di certificazione ed autenticità delle opere.

I collezionisti potranno anche utilizzare il 4G Traceability Sticker per creare un archivio virtuale, sempre a disposizione per facilitare la gestione e il controllo della propria collezione, i cui documenti non andranno mai persi o smarriti.