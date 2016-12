Facebook presenta l'interfaccia Android "Home"

foto Ansa Correlati Facebook lancia Home: dal 12 aprile scaricabile da Google Play sul cellulare

22:17

- Facebook ha presentato Home, una nuova interfaccia per dispositivi mobili Android. L’idea di Zuckerberg è quella di far vedere le notizie di Facebook sulla schermata principale di smartphone e tablet che useranno una versione modificata del sistema operativo di Google. La filosofia, per dirla con le parole del fondatore di Facebook, è “creare un cellulare disegnato intorno alle persone, non intorno alle app”.