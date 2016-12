Ruzzle, quale città vincerà il titolo Halls?

15:52

- Per i giocatori incalliti di Ruzzle arriva l'altra occasione per far valere tutta la propria abilità nel trovare parole in soli due minuti. Halls celebra la chiusura del primo torneo di tra città con un grande evento, in collaborazione con Radio DeeJay: il 4 aprile all’InnVilllà di Milano, dalle ore 19.30, si terrà una serata speciale per proclamare ufficialmente la città vincitrice del torneo.