foto Ap/Lapresse

16:57

- Marzo 2013 potrebbe segnare la fine di Skype come il servizio preferito di VoIP a livello globale. A ucciderlo, potrebbe essere proprio uno tra i partner industriali più importanti: Facebook. Con un aggiornamento dell’applicazione di Messenger sia per desktop che per mobile, infatti, gli uomini di Mark Zuckerberg stanno gradualmente permettendo a sempre più utenti di chiamarsi gratis. Il servizio è disponibile da un paio di settimane negli Usa, in Canada e Regno Unito e mercoledì è sbarcato in Italia, Germania, Francia e Spagna.