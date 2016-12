Vende app a Yahoo!, adolescente milionario

foto Olycom Correlati Un adolescente come gli altri 11:13 - Uno studente londinese è diventato milionario grazie alla vendita di un'applicazione per cellulari al colosso del web Yahoo!. Si chiama Nick D'Aloisio, ha 17 anni e deve la sua fortuna all'app Summly. Nonostante la tenera età dispensa già consigli: "Se hai una buona idea e pensi che ci sia una breccia nel mercato, devi solo lanciarla perché ci sono investitori nel mondo in cerca di aziende su cui investire". - Uno studente londinese è diventato milionario grazie alla vendita di un'applicazione per cellulari al colosso del web. Si chiama, ha 17 anni e deve la sua fortuna all'app Summly. Nonostante la tenera età dispensa già consigli: "Se hai una buona idea e pensi che ci sia una breccia nel mercato, devi solo lanciarla perché ci sono investitori nel mondo in cerca di aziende su cui investire".

Il titolo Yahoo! decolla - L'acquisizione ha fatto salire il titolo in Borsa in una giornata di debolezza degli indici: Yahoo! avanza dello 0,52% a 23,38 dollari. I termini finanziari dell'operazione non sono stati resi noti ma, secondo indiscrezioni, Yahoo! avrebbe versato 30 milioni di dollari. Inoltre,il giovane è stato assunto dall'azienda per la quale lavorerà da Londra mentre continua a studiare.



Adam Cahan,vice presidente per il mobile e i prodotti emergenti di Yahoo!, ha spiegato al Financial Times: "Nick rappresenta un cambio generazionale per come pensa e ritiene il cellulare. Questa generazione ha un punto di vista differente".



Il software della cuccagna - L'app Summly è stata lanciata lo scorso anno e riassume notizie e informazioni sugli smartphone. E' acclamata anche da Apple, che l'ha riconosciuta come una delle migliori app per iPhone nel 2012.

L'ispirazione, spiega Nick, è arrivata per la frustrazione nell'avere a che fare con le ricerche di Google e diversi siti per trovare piccoli frammenti di informazione in ognuno.



La prima versione del software si chiamava Trimit ed era basata su un algoritmo in grado di riassumere automaticamente gli articoli in 400 caratteri. Aveva catturato l'attenzione della Horizon Ventures, un'azienda in mano al milionario di Hong Kong Li Ka-shing, che vi ha investito 250 mila dollari. Quell'investimento aveva attratto altri supporti economici da parte di molte celebrità tra cui quelli del'attore Ashton Kutcher, del manager di Lady Gaga Troy Carter, di Shakil Kahn di Spotify, Mark Pincus di Zynga ma anche di Yoko Ono.



"Non sono il classico geek" - D'Aloisio afferma: "Il mio obiettivo con Summly era far arrivare la nostra tecnologia al maggior numero persone. La grande sfida nell'unione con Yahoo! è data proprio dalla vastità di utenti e contenuti".

Nick ha imparato a programmare da autodidatta a dodici anni dopo il lancio dell'App Store di Apple , crenado differenti applicazioni come Facemood, un servizio che determina gli umori degli utenti di Facebook. Nonostante abbia creato un'app milionaria Nick dice di non essere uno stereotipato geek: "Mi piace fare sport e passare il tempo con la mia ragazza e gli amici".