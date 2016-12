Se il Papa è "social": sei mln di tweet in 7 giorni

Il giorno della sua elezione, Papa Francesco poteva contare sul 79% dei commenti in senso positivo/neutro, mentre il 21% aveva un tono negativo/sarcastico. Ad oggi, dopo la prima settimana, le interazioni a contenuto positivo/neutro sono passate al 90%, con il restante 10% di commenti a connotazione negativa, prevalentemente dettati dalle notizie diffuse sulla rete in merito a presunte connessioni del Papa con la dittatura argentina.

Almawave ha analizzando le interazioni su Twitter legate alla chiesa e al Pontefice nelle quattro lingue corrispondenti alle principali aree di diffusione delle comunità cattoliche: italiano, spagnolo, inglese e portoghese. I tweet di lingua inglese, ad esempio, si interrogano su quale sarà l'approccio del nuovo Papa alle problematiche sociali (21,8%), sul tema della Chiesa povera e del richiamo a San Francesco (16,3%), e sul primo tweet del Papa (14%) sul suo account ufficiale.

Per i socialnauti di lingua italiana, l'interesse si focalizza per il 33% sulla necessità di un ritorno ad una Chiesa dei poveri, sul primo Angelus (22,3%) e sulla sobrietà di Francesco (9,28%). In lingua portoghese, sono invece i temi legati alle presunte connessioni del Papa con la dittatura a imporsi con il 35% dei commenti ad essi dedicati, riportando in maniera molto ampia anche la posizione di difesa assunta da Pedro Adolfo Perez Esquivel, Premio Nobel per la Pace argentino.