Lanciata Hater l'app per chi odia

foto Dal Web

13:15

- Ma quale collaborazione dal basso e spirito wikipediano. Internet è il regno dell’odio e i creatori di Hater lo sanno. La nuova app, infatti serve proprio per far vedere a tutti cosa non ci piace. Per ora Facebook e gli altri social network non hanno deciso in implementare questa funzione. Proprio un questo “bug”, si sono infilati gli ideatori della nuova app.