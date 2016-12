foto Dal Web Correlati Google arriva dentro casa

22:56

- Il motore di ricerca più potente del mondo adesso organizzerà anche le nostre vacanze. Come? Grazie a Google Flight Search, la nuova funzione made in Mountain View sbarcata in Europa. Dopo aver iniziato la sua attività ormai un anno e mezzo fa negli Stati Uniti è oggi disponibile in Italia, Spagna, Regno Unito, Olanda e Paesi Bassi. Il motore di ricerca compara i prezzi dei voli per ogni tipo di destinazione. Per ora mancano gli accordi con i giganti del low cost come Ryanair e Easyjet, ma le trattative sono in corso per colmare questa lacuna.