Samsung, presentato il nuovo Galaxy S4

L'attesa è finita. Samsung ha lanciato l'ennesima sfida ad Apple e ha presentato al mondo l'ultimo gioiello di famiglia: il Galaxy S4. Uno smartphone che si controlla con lo sguardo e che è attento alla salute, con la funzione 'S Health' che tiene aggiornato l'utente sulla propria forma fisica e monitora l'ambiente in cui si vive. Il nuovo dispositivo sbarcherà in Europa nel secondo trimestre dell'anno.

Ultrapiatto pesa solo 130 grammi - Spesso 7,9 millimetri e con un display da cinque pollici, il Galaxy S4 pesa appena 130 grammi. Dotato di una fotocamera da 13 megapixel con funzione 'dual camera', il nuovo gioiello di Samsung punta ad abbattere anche le barriere linguistiche e a facilitare le comunicazioni in viaggio, con la traduzione istantanea di testi o messaggi vocali in e-mail, sms e ChatOn.



"Fatto su misura per i consumatori" - "Con Galaxy S4 Samsung ha trasformato ancora una volta il modo di interagire con il proprio smartphone. Le sue innovative funzionalità sono state sviluppate pensando ai bisogni e alle esigenze di consumatori di tutto il mondo", afferma il responsabile della divisione IT & Mobile Communications, JK Shin. "Con questo nuovo smartphone, Samsung conferma il proprio impegno nel creare dispositivi ispirati dagli utenti e capaci di accompagnarli nel loro quotidiano, grazie a soluzioni intelligenti e user-friendly".



Si controlla con lo sguardo - Il Galaxy S4, grazie alla tecnologia 'Samsung Smart Pause' (Pausa Intelligente), consente di controllare lo schermo con lo sguardo: lo smartphone è infatti capace di rilevare le espressioni del viso, la voce e i movimenti. Con la 'Pausa Intelligente' lo schermo si muove con gli occhi e va in stand-by nel momento in cui lo sguardo si allontana. La tecnologia 'Samsung Smart Scroll' (Scorrimento Intelligente) consente invece di scorrere il browser o le email senza bisogno di toccare lo schermo.



Pronti al lancio più costoso della storia degli smartphone - Samsung punta molto sul suo nuovo gioiello che promuove, secondo gli osservatori, con il lancio più costoso della storia degli smartphone: a livello globale le spese per il marketing del Galaxy S4, che sarà lanciato a breve, supereranno quota 150 milioni di dollari, contro i 108 milioni di dollari spesi da Apple lo scorso anno per l'iPhone 5. Una strategia aggressiva sulle orme di quanto fatto negli anni passati da Apple.