E' iniziata la battaglia degli smartphone

- Alla vigilia della presentazione del Galaxy S4 tornano alla ribalta in rete indiscrezioni sulle prossime mosse di altri big della tecnologia. I cellulari intelligenti sono un business che fa gola non solo alle aziende che sono in pista da tempo come Apple ma anche ad outsider come Microsoft, Amazon e Facebook. Oltre che al nuovo binomio Google-Motorola.

Non si contano in rete i rumors su Microsoft che sta pensando di estendere la famiglia dei tablet Surface anche ai cellulari. Una dritta in tal senso arriva da Nokia che si sta rilanciando grazie ai Lumia, gli smartphone che hanno a bordo proprio Windows Phone, il sistema operativo di casa Redmond. In un rapporto consegnato alla Sec, la Consob americana, l'azienda finlandese ha espresso infatti preoccupazione per ''decisioni strategiche'' che Microsoft potrebbe prendere, come ''dispositivi mobile col suo stesso brand'' considerati ''nocivi'' per ''altri produttori che operano all'interno della piattaforma Windows Phone'', tra cui appunto la stessa Nokia.

Benchè il colosso fondato da Bill Gates abbia più volte negato la possibilità di uno smartphone, sul web corrono le voci di accordi già blindati con la Foxconn che produce gli iPhone, con lancio previsto entro il 2013. E circolano in rete anche alcune immagini, ovviamente non ufficiali, del Motorola X Phone, il progetto che dovrebbe riportare in auge l'azienda statunitense comprata da Google (avrebbe addirittura una fotocamera posteriore da 16 megapixel) di cui si parla da tempo.

Secondo alcune indiscrezioni, il dispositivo potrebbe essere presentato alla conferenza degli sviluppatori di Mountain View che si terrà il prossimo maggio. Sembra oramai certo anche lo sbarco sul mercato dei telefonini smart di Amazon, che sta preparando una versione ridotta dei Kindle, comprensiva quindi di tutto il suo ecosistema di contenuti.

Secondo il sito Digitimes, la produzione sta riscontrando delle difficoltà e il dispositivo potrebbe essere lanciato non prima della seconda metà del 2013. L'ultimo attore in gioco, e che attore, è Facebook. Più volte è infatti circolata la voce che l'azienda di Mark Zuckerberg stia lavorando ad un dispositivo in collaborazione con Htc (l'azienda taiwanese che ha lanciato da poco lo smartphone One). Sul telefono in blu dovrebbero essere ovviamente pre-installate funzionalità dedicate al social network da un miliardo di utenti, di cui gran parte si collega via smartphone. Una buona data per saperne di più potrebbe essere il 18 aprile a New York, prima tappa del Mobile DevCon, una serie di appuntamenti itineranti che l'azienda dedica agli sviluppatori del mondo mobile.