Usa, multa da 7 mln di dollari per Google

foto Ap/Lapresse 11:22 - Google ha accettato di pagare una sanzione da 7 milioni di dollari per aver raccolto dati senza autorizzazione tramite Street View. L'accordo è stato raggiunto da Mountain View con 38 stati americani più il Distretto di Columbia. Si tratta di una delle più alte sanzioni imposte per violazione della privacy nell'era digitale. ha accettato di pagare unaper aver. L'accordo è stato raggiunto da Mountain View con 38 stati americani più il Distretto di Columbia. Si tratta di una delle più alte sanzioni imposte pernell'era digitale.

"I consumatori hanno delle aspettative sulla privacy. Questo accordo riconosce questi diritti e assicura che Google non userà tattiche simili in futuro per raccogliere informazioni personali senza il permesse dei consumatori" afferma il procuratore generale del Connecticut, George Jepsen.



L'inchiesta in Connecticut e le grane di Google - Il Connecticut è lo Stato che ha avviato l'indagine su Street View nel 2010 ed è stato poi seguito da altri Stati americani. Con l'accordo Google si impegna a continuare a distruggere i dati di cui è entrata in possesso negli Stati Uniti fra il 2008 e il marzo 2010. Per Mountain View non si tratta della prima grana privacy negli Stati Uniti: la scorsa estate ha patteggiato con la Federal Trade Commission il pagamento di 22,5 milioni di dollari per aver bypassato le impostazioni di privacy del browser Apple Safari.