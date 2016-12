Il boom del mercato delle App, un giro d'affari da 15 miliardi di dollari

Dal 2007 l'industria delle app negli Stati Uniti ha creato 519mila posti di lavoro e i ricavi realizzati dal settore nel suo complesso nel 2010 sono stati pari a metà del pil della Giamaica. L'esplosione del settore va a braccetto con la diffusione dei dispositivi mobili: solo negli Usa ci sono 181 milioni fra smartphone e tablet, in Cina se ne contano 167 milioni e negli Regno Unito 35 milioni.

Si tratta di un mercato maturo sotto alcuni punti di vista: quando le App sono state introdotte quasi cinque anni fa da Apple, per promuoverle si erano adottate tecniche paragonabili a truffe, solo per aumentare il numero dei download. Un trend che ha spinto colossi come Apple e Google a usare parametri più stringenti. Il campo di battaglia si è molto ampliato in termini di categorie e dispositivi, lasciando agli sviluppatori grandi margini ma allo stesso tempo lasciandoli anche con il problema di identificare quale modello di business sia più redditizio.

Secondo alcuni analisti l'industria delle App è paragonabile a quella delle auto nel scorso secolo: si osserva un aumento delle strade e si sa che sarà una cosa grande. Solo fino a poco fa l'industria delle app era più semplice: il mercato era quasi esclusivamente americano e l'Apple Store la faceva da padrone. Ora, invece, la concorrenza è più che mai agguerrita: se Apple e Google sono gomito a gomito in termini di catalogo e uso delle app, Cupertino sembra ancora in testa in termini di ricavi. A questo si è però aggiunta la discesa in campo di Microsoft, Blackberry e Amazon.com.