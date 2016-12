foto Web 13:41 - Solo a una donna poteva venire un'idea così: l'inglese Alexandra Chong ha pensato di trasformare le chiacchiere che le ragazze scambiano tra di loro su fidanzati e mariti in una database di servizio pubblico. Si chiama "Lulu" l'app creata dalla Chong per smartphone Android (per ora è disponibile per il mercato americano e inglese).

- Solo a una donna poteva venire un'idea così: l'inglese Alexandra Chong ha pensato di trasformare le chiacchiere che le ragazze scambiano tra di loro su fidanzati e mariti in una database di servizio pubblico. Si chiama "" l'app creata dalla Chong per smartphone Android (per ora è disponibile per il mercato americano e inglese).

Vuole essere una sorta di Tripadvisor degli uomini: le compagne presenti e passate danno i voti alle performance sessuali degli uomini, senza tralasciare il primo bacio, l'aspetto fisico, l'abbigliamento e persino il loro livello di igiene personale. L'obiettivo è mettere in guardia la popolazione femminile e indicare i tipi con i quali è meglio non perdere tempo.



E per mettersi al riparo dalle accuse di discriminare gli uomini e di violare la loro privacy e il loro "diritto all'oblio", la Chong è corsa ai ripari. Ha messo a punto anche una contro-applicazione che permette ai ragazzi di dare spiegazioni sui giudizi espressi nei loro confronti. I due database, quello maschile e quello femminile, andranno quindi a collaborare tra loro senza intralciarsi. Agli uomini citati da Lulu non sarà possibile cambiare in maniera diretta i voti ricevuti, anche se ingiusti.