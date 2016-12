13:48 - La Ruzzlemania sfocia nel primo grande torneo italiano dal vivo, l’Italian Ruzzle Award. Dal 1° al 3 marzo, presso il Palalottomatica di Roma, i parolieri italiani potranno sfidarsi e vincere un viaggio in Svezia, patria degli sviluppatori del gioco. Sarà sicuramente un successo, almeno a giudicare dalla quantità di competizioni in giro per l’Italia come il Campionato nazionale, che partirà l’11 marzo, o il torneo padovano.