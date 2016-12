Lara Croft, resurrezione di un mito

foto Dal Web Correlati Metal Gear, Kojima: "I miei giochi, come film" 07:12 - Strano destino quello di Lara Croft. Il suo esordio nel mondo dei videogiochi, fu folgorante. Sicuramente aiutata dal suo giropetto oversize, conquistò subito il pubblico. Anche perché dietro quei poligoni seducenti, c'era un videogioco con i controfiocchi. Tomb Raider, infatti, era un capolavoro. Inventò di fatto un genere e portò una ventata d'aria fresca ai giochi d'azione. Poi Lara visse praticamente una vita separata dalle sue prodezze videoludiche. Lei, maggiorata di successo, divenne un'eroina pop, paladina del girl power. Piaceva più alle donne che agli uomini, perché incarnava non solo la femminilità, ma la grazia, l'intelligenza, la cultura. Era tutto quello che una ragazza di fine anni Novanta aspirava ad essere. Venne Angelina Jolie con i suoi film, arrivò un tour con gli U2 (Elevation), libri, saggi, fumetti, serie animate, canzoni, parodie. Poi arrivò il declino: negli ultimi dieci anni la parabola di Lara ha toccato il fondo, tanto che fu quasi dimenticata non solo dal grande pubblico, molto volubile, ma anche dagli appassionati di videogiochi. Adesso rinasce con un reboot (una ricostruzione totale del personaggio, storia personale compresa) della serie che la trasforma: non più eroina senza macchia e senza paura, ma fragile giovane donna alla scoperta del suo potenziale. Un'immagine decisamente al passo dei tempi per un gioco decisamente al passo con i tempi. - Strano destino quello di. Il suo esordio nel mondo dei videogiochi, fu folgorante. Sicuramente aiutata dal suo giropetto oversize, conquistò subito il pubblico. Anche perché dietro quei poligoni seducenti, c'era un videogioco con i controfiocchi., infatti, era un capolavoro. Inventò di fatto un genere e portò una ventata d'aria fresca ai giochi d'azione. Poi Lara visse praticamente una vita separata dalle sue prodezze videoludiche. Lei, maggiorata di successo, divenne un'eroina pop, paladina del girl power. Piaceva più alle donne che agli uomini, perché incarnava non solo la femminilità, ma la grazia, l'intelligenza, la cultura. Era tutto quello che una ragazza di fine anni Novanta aspirava ad essere. Vennecon i suoi film, arrivò un tour con gli(Elevation), libri, saggi, fumetti, serie animate, canzoni, parodie. Poi arrivò il declino: negli ultimi dieci anni la parabola di Lara ha toccato il fondo, tanto che fu quasi dimenticata non solo dal grande pubblico, molto volubile, ma anche dagli appassionati di videogiochi. Adesso rinasce con un reboot (una ricostruzione totale del personaggio, storia personale compresa) della serie che la trasforma: non più eroina senza macchia e senza paura, ma fragile giovane donna alla scoperta del suo potenziale. Un'immagine decisamente al passo dei tempi per un gioco decisamente al passo con i tempi.

Una tempesta, la nave che si spezza in due, un salto che non riesce. Comincia così la nuova avventura di Lara Croft nell'ultimo Tomb Raider. La caduta in acqua e poi via, attraverso i sotterranei e una foresta che la porterà a ricongiungersi brevemente con i suoi amici. Prima di essere catturata, quasi violentata, commettere il suo primo omicidio (per difesa) e cominciare un cammino che la porterà a scoprire i segreti di un'isola e dei suoi poco ospitali abitanti. Ma soprattutto a conoscere meglio, e noi con lei, se stessa, ad affrontare le sue fragilità e a emergere più forte di prima. Perché il nuovo Tomb Raider ha una doppia anima: da una parte è un ottimo gioco, dall'altra una affascinante film d'azione con alcune incursioni nel thriller soprannaturale e psicologico. Tomb Raider è un classico reinventato. Strizza l'occhio ai giochi d'azione più moderni, soprattutto Uncharted, con ambientazioni aperte che si possono esplorare in libertà, combattimenti veloci e molto coreografici ed elementi di gioco di ruolo, con Lara che cresce e acquisce nuove abilità col passare del tempo. Ma resta comunque saldamente legato alla storia della serie: non mancano i salti, qualche indovinello, l'esplorazione di rovine.

foto Dal Web Perché il nuovo Tomb Raider, fin dall'inizio, affascina. Da una parte dà la sensazione di essere di fronte a qualcosa di completamente nuovo, dall'altra di avere comunque un protagonista ben riconoscibile e uno schema di gioco collaudato. Quello che conta veramente, però, è che sia bello da guardare, emozionante nelle scene di intermezzo e soprattutto divertente da giocare, al punto da invogliare il giocatore all'esplorazione per trovare tutti i segreti, senza per questo annoiarlo. Vengono alternati con abilità momenti molto "action", con combattimenti e fughe, fasi di esplorazione in cui grandi ambienti possono essere visitati a fondo ed altre nelle quali il percorso è guidato ma si ha l'idea di progredire nella trama. Trama che non è il massimo dell'originalità (isola sperduta-segreti-impossibile lasciarla-abitanti molto cattivi-chihadettolost?), ma che svolge egregiamente il suo dovere. La grafica delle ambientazioni, poi, è davvero azzeccata, con una grande varietà. Si passa dalle foreste ai templi, dalle montagne alle spiagge, dai sotterranei a città costruite sulle discariche, con effetti incredibili come quello dell'acqua o soprattutto la fisica impressa dal vento e dagli spostamenti di corrente. Le armi a disposizione sono molte e, progredendo nel gioco, si potranno utilizzare per aprire passaggi prima impossibili. Un omaggio, anche in termini di gameplay, alla serie di Zelda. E poi c'è Lara. Lo studio che è stato fatto da un punto di vista artistico, è eccezionale. L'espressività del volto, le forme morbide ma assolutamente proporzionate, i tratti aggraziati, si mescolano alla perfezione con il ritratto psicologico: è fragile, altruista, a volte avventata, soffre del complesso di inferiorità rispetto al padre, eppure è anche forte, tenace, coraggiosa. La sua avventura è un romanzo di formazione che la aiuterà a credere finalmente (di nuovo?) in se stessa. Nel farlo, sopporterà molte perdite e prenderà più botte di Rocky contro Ivan Drago, ma come Rocky, alla fine, resterà in piedi sul ring a godersi la vittoria. E noi alziamo il suo braccio, in segno di vittoria. Bentornata signorina Croft, ci sei mancata.

Gian Luca Rocco

Twitter: @gianrocco