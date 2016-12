Metal Gear, Kojima: "I miei giochi, come film"

- I videogiochi "non sono arte" ma sono capaci "di trasmettere emozioni e sensazioni che gli altri media non riescono a trasmettere". Parola di, il creatore della serie di, una delle persone più influenti in un mercato che da anni ha sorpassato il cinema. E proprio al cinema Kojima deve molto: i suoi titoli, infatti, sono molto spesso infarciti di citazioni e trasudano amore per il grande schermo.dove ha presentato il suo ultimo "film",. Questa volta, a differenza del passato, si tratta di un gioco d'azione pura: non più sotterfugi o nascondini, ma un cyborg dal nome Raiden armato di un'affilatissima spada, capace di affettare nemici e oggetti sullo schermo come se fossero di burro.

Metal Gear Rising è il primo gioco non sviluppato direttamente da lei, ma dai Platinum Games. Qual è stato il suo ruolo?

Per i giochi che creo, faccio tutto, dal trovare il concept, fino a scrivere la storia e fare il game design. Tuttavia, per Rising, ho fatto un passo indietro. Ho gestito principalmente gli aspetti “business” del progetto e ho anche aiutato a pubblicizzare il gioco. Ho voluto dare al team di Rising e ai PlatinumGames più libertà possibile e ho cercato di non limitare la loro creatività. Detto questo, stiamo parlando comunque di un Metal Gear e quindi mi sono dovuto assicurare che non si allontanasse completamente dalla serie. Per questo abbiamo avuto dei membri chiave di Kojima Productions che hanno lavorato a stretto contatto con PlatinumGames durante tutto lo sviluppo del gioco.

Rising è un cambiamento radicale rispetto a Metal Gear Solid. Come mai avete deciso di cambiare stile, personaggi principali e meccaniche di gioco?

Quando abbiamo cominciato a sviluppare il gioco internamente, volevo che giovani sviluppatori dello studio prendessero le redini dello sviluppo del prossimo Metal Gear. Tuttavia la pressione era troppa. Per allentarla, il team ha deciso di creare uno spin off della serie principale usando Raiden come protagonista. Il cambio di gameplay è venuto naturalmente. Con un cyborg protagonista, non aveva più senso utilizzare uno stile di gioco lento e stealth di Metal Gear Solid.

Sono molto affezionato a Metal Gear, è una saga davvero importante per me e voglio continuare a supportare la serie come produttore, ma vorrei passare il testimone a team più giovani, un po' com'è stato fatto al cinema per la serie di 007. Le ragioni principali per cui vorrei farlo è perché ci sono solo 24 ore in un giorno e se dovessi concentrarmi esclusivamente su un nuovo Metal Gear, non avrei tempo di esplorare qualcosa di nuovo. Come ideatore, per me è importante creare costantemente nuove cose, ed è per questo che voglio che un team più giovane possa prendere le redini di Metal Gear e darmi la possibilità di esplorare nuove orizzonti. Il motivo per cui continuo a tornare nello sviluppo è perché ad un certo punto c'è sempre qualche problema, come in Metal Gear Solid 4, che mi costringe a lavorare anche sul game design. Con Rising invece, abbiamo dato il progetto in mano a Platinum Games e sono molto felice che per la prima volta siamo riusciti a fare una simile operazione con un risultato positivo.