foto Tgcom24 Correlati Gli accessi di febbraio, giorno per giorno 17:39 - In un mese ricco di grandi eventi, dalle elezioni politiche alle dimissioni del Papa, il sistema integrato allnews di Tgcom24 marcia a passo di record. Nel mese di febbraio la nostra piattaforma multimediale ha sfondato il tetto dei 100milioni di pagine viste su supporti mobile, smartphone e tablet facendo registrare nel dettaglio ben 107.341.867 di pagine (Si tratta di un incremento del 97% rispetto allo stesso mese dello scorso anno) e 2.713.365 di visitatori. - In un mese ricco di grandi eventi, dalle elezioni politiche alle dimissioni del Papa, il sistema integrato allnews di Tgcom24 marcia a passo di record. Nel mese di febbraio la nostra piattaforma multimediale ha sfondato il tetto dei 100milioni di pagine viste su supporti mobile, smartphone e tablet facendo registrare nel dettaglio ben 107.341.867 di pagine (Si tratta di un incremento del 97% rispetto allo stesso mese dello scorso anno) e 2.713.365 di visitatori.

Politica record - Ma non è tutto, il nostro portale Internet ha segnato proprio nel mese di febbraio il record assoluto con 20.224.378 di visitatori. A dimostrazione di come il pubblico ci abbia scelto per seguire l’evolversi della consultazione elettorale, segnaliamo come i lettori delle pagine di politica di Tgcom24.it siano cresciuti del 79% rispetto al febbraio del 2012 mentre il numero stesso delle pagine lette abbia raggiunto quota 40.105.743 cifra che significa una crescita del 135%.