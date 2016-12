Domini web personalizzati, novità a metà 2013

foto Dal Web 12:25 - Bisognerà aspettare ancora un po' per i nuovi domini per gli indirizzi internet che si andranno ad aggiungere ai "classici" .org o .com. Secondo Fadi Chehade, amministratore delegato dell'Icann, l'ente che vigila sull'organizzazione della rete, i primi suffissi nuovi saranno introdotti dopo la metà del 2013, e non ad aprile come previsto. - Bisognerà aspettare ancora un po' per i nuovi domini per gli indirizzi internet che si andranno ad aggiungere ai "classici" .org o .com. Secondo Fadi Chehade, amministratore delegato dell'Icann, l'ente che vigila sull'organizzazione della rete, i primi suffissi nuovi saranno introdotti dopo la metà del 2013, e non ad aprile come previsto.

I primi nuovi domini, ha spiegato Chehade alla Cbs, saranno quelli in lingue diverse dall'inglese, come cinese e arabo. Dopo poche settimane arriveranno quelli in inglese che hanno un solo richiedente, fra cui il dirigente ha citato .aetna, .cadillac, alcuni suffissi regionali come .Quebec e alcuni generici come .like e .vacation: ''Bisognerà invece aspettare di più per altri suffissi "popolari" come .music o .tech - ha spiegato - perché molti gruppi diversi hanno presentato la domanda per registrarli, e dovremo risolvere le dispute''.



In tutto sono 1400 i nuovi nomi per cui è stata fatta richiesta, con domande da duemila aziende in tutto il mondo. L'ente sta ancora decidendo se ammettere anche i suffissi con errori ortografici voluti e quelli con nomi compisti, come '.iPhonecases'.