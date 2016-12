Sony allo scoperto: presentata la Playstation4

foto Reuters Correlati Sony presenta la Playstation4

- Il colosso nipponico Sony ha ufficialmente svelato la sua nuova console: è la PlayStation4. L'annuncio è stato dato all'evento a New York al Manhattan centre, davanti a duemila giornalisti accreditati. A rendere noto il nome è stato Andrew House, boss di Sony Computer Entertainment.Nuovo controller, nuove funzionalità e potenza che sa di futuro.Il nuovo controller è molto simile ad una versione riveduta e corretta del classico DualShock, anche se più grossoe con una migliore ergonomia. Confermato il touchpad con la possibilità di avere controlli tattili, una "lightbar" che reagisce come punto di riferimento per il sistema di telecamere integrato della console. Tasti dorsali ridisegnati stick analogici. Il nuovo joypad ha integrato al suo interno un sistema di rilevamento motorio, una via di mezzo tra Move e Kinect, con un sistema di doppie telecamere montato su una barra orizzontale. naturalmente è stata prevista la possibilità di condividere online contenut9i e risultati. Gaikai è stato un'acquisto strategico per Sony, quindi grazie al cloud i giochi PlayStation 3 saranno fruibili e retrocompatibili tramite questa piattaforma.: Architettura X86, GPU PC, 8 GB di memoria GDDR5 e hard disk locale: queste le basi hardware di PlayStation 4, una macchina molto potente., si aggirerebbe all'incirca sui