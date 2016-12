Samsung, il nuovo S4 sarà presentato a NY

- Samsung potrebbe 'snobbare' il Mobile World Congress di Barcellona che parte tra pochi giorni e dedicare un grande evento singolo, il 14 marzo a New York, per il lancio del Galaxy S4, lo smartphone di punta dell'azienda sudcoreana principale rivale di Apple.

Questa è la voce che circola sempre più insistentemente in rete insieme a quella che Samsung starebbe preparando un orologio da polso con funzioni di computer in cui si sta cimentando anche la rivale Cupertino. L'allerta per il 14 marzo l'ha data un tweet di Eldar Murtazin del sito Mobile-Review, poi ripreso da diversi blog di tecnologia tra cui il noto The Verge.

Sul nuovo smartphone di Samsung, al momento, ci sono solo indiscrezioni: dovrebbe avere uno schermo HD da 4.99 pollici, il sistema operativo 4.2.2, 2 GB di Ram, una fotocamera addirittura da 13 megapixel e il processore Exynos 5 8-core. Lo smartphone salterebbe dunque la presentazione di Barcellona, dove l'azienda è presente ugualmente ma non con un grande annuncio, per dedicare un evento ad hoc al nuovo smartphone che allarga la famiglia Galaxy per cui l'azienda ha venduto oltre 100 milioni di cellulari in oltre due anni e mezzo.

Ad aggiungersi a queste indiscrezioni ci sono quelle che riguardano la progettazione di un orologio-pc, sulla falsa riga dell'iWatch di Apple, sempre stando a quello che si legge in rete. Dovrebbe essere il Galaxy ALtius, anche questo basato su sistema operativo Android.