- Dai, ammettiamolo, chi dopo una relazione finite disastrosamente, non ha desiderato di non rivedere mai più il proprio ex partner? Se questo desiderio non è realizzabile, ora, per lo meno, possiamo cancellare la persona che ci ha feriti dalla nostra Timeline di Facebook. Ma non pensate a procedimenti lunghi e complessi che costringono a dolorosi viaggi nella memoria del social network. Oggi c’è un’app che si chiama KillSwitch e, se non risana cuori infranti, per lo meno risparmia ore di pena.