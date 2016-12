Twitter, i cinguettii avranno un nuovo valore

foto Ansa

18:37

- Grande news per i cinguettii di Twetter il famoso sito di microblogging ha deciso di assegnare un valore ai tweet degli utenti.La novità, consisterà in un sistema di catalogazione per i tweet, che saranno contrassegnati da un indicatore di valore: “alto”, “medio”, “basso”, “nessun” valore. I criteri per l’assegnazione saranno basati sulla combinazione di azioni, opinioni e condivisioni, almeno così ipotizza il blog TheNextweb.L’esperimento partirà comunque dal 20 febbraio e potrebbe aprire a nuove forme di controllo dello spam ma anche e soprattutto a nuove e lucrose strategie di marketing .