Apple a lavoro per l'ultima sfida tecnologica: l'iWatch

- Battezzato subito dalla stampa con il nome di iWatch, si tratterebbe di un vero orologio da polso intelligente dotato di comunicatore, tablet, sensore Nfc per pagamenti con moneta digitale e in grado di attivare sensori di prossimità come l'automobile. Insomma, un gadget degno di un super eroe.

In un report pubblicato da Bloomberg, viene citata una fonte che sostiene che Apple abbia schierato la bellezza di 100 designer, tra cui molti che in passato avevano lavorato allo sviluppo di iPhone e iPad, che avrebbero da poco portato a termine la fase di sperimentazione. L'orologio in questione dovrebbe avere un display da 1.5 pollici e dovrebbe essere realizzato secondo le indiscrezioni con un vetro flessibile e resistente Inoltre pare utilizzerà una connessione Bluetooth per comunicare con l'iPhone di un utente.

L'iWatch potrebbe utilizzare il software dell'iPhone e dell' iPad, in modo da consentire alle applicazioni di essere facilmente scaricate. Non ci resta che attendere