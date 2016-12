Arriva Surface RT, il primo tablet Microsoft

- Si chiama Surface RT ed è il primo tablet Microsoft capace di unire ai vantaggi di un tablet la funzionalità di un pc. Da oggi è disponibile in vendita anche in Italia.

Surface RT unisce i vantaggi di un tablet alle funzionalità di un PC. Dalla Cover Touch che fornisce una tastiera ultra sottile e resistente in diversi colori al sostegno integrato che favorisce l’utilizzo del device, Surface si differenzia nel fornire ai consumatori funzionalità e performance uniche. Con le applicazioni di Windows, la connessione alla Cloud di SkyDrive, il video HD, Xbox Music, i giochi, una porta USB, uno slot micro SD e le funzionalià di Office Home & Student 2013 RT, Surface RT unisce la produttività al divertimento in un device dal design unico.

Surface RT è disponibile nelle versioni a 32 e 64 GB, rispettivamente a un prezzo al pubblico consigliato di 487 Euro e 591 Euro, lasciando ai consumatori la possibilità di abbinare la tastiera preferita tra i modelli Type Cover o Touch Cover, disponibile in 3 colori: bianco, nero e cyano. Inoltre, saranno disponibili le versioni a 32 e 64 GB in bundle con la Cover Touch nera, a partire da un prezzo al pubblico consigliato di 587 Euro e 691 Euro. “Fin dal suo primo annuncio abbiamo assistito a un forte interesse per Surface”, ha dichiarato Claudia Bonatti, Direttore Divisione Windows di Microsoft Italia.

“Siamo entusiasti dall’arrivo di Surface RT nel nostro Paese per permettere anche ai consumatori italiani di acquistare e provare il nostro tablet”. Microsoft mette a disposizione degli utenti una serie di accessori per Surface: in particolare il Wedge Touch Mouse Surface Edition, al costo di 69,90 Euro. Inoltre Piquadro, la famosa azienda italiana specializzata in borse e accessori per il business innovativi e dal design unico ed elegante, in occasione del lancio di Surface RT, ha deciso di creare una custodia pensata per il nuovo tablet di Microsoft.

La speciale custodia, parte della collezione Blue Square con l’iconico profilo azzurro, ha un design sobrio ma ricercato ed è realizzata con un pellame pregiato dall’effetto leggermente invecchiato, lucido e piacevolmente morbido. L’interno è scamosciato dell’azzurro corporate Piquadro e i bordi sono a contrasto dello stesso colore. Il risultato della partnership con Microsoft, sarà prenotabile da febbraio in tutti i negozi Piquadro e sullo shop on line www.piquadro.com in uno dei colori disponibili: nero, mogano e rosso.