Usa, l'artista che trasforma Dna in volti

foto Dal Web Correlati I ritratti di Heather Dewey-Hagborg 19:09 - Ogni giorno, ogni ora, anche se non ce ne rendiamo conto, lasciamo in giro numerose tracce. Il Dna contenuto in capelli, frammenti di pelle e nella saliva lasciata su bicchieri e tazzine parla di noi molto più di quanto si creda. Da qui parte il lavoro dell'artista statunitense Heather Dewey-Hagborg che, partendo proprio dal Dna presente su capelli trovati qua e là e utilizzando un modello matematico, ricostruisce i probabili volti delle persone alle quali appartengono.

Il progetto artistico della Dewey-Hagborg si chiama "Stranger Visions" e vuole essere una risposta provocatoria al "determinismo genetico nonché alla cultura diffusa del Grande Fratello". Come spiega l'artista statunitense, i volti nati dall'esperimento difficilmente saranno identici a quelli reali, dato che il modello matematico utilizzato analizza solo alcune delle variabili che intervengono nella definizione delle fattezze fisiche.



Tuttavia il pensiero non può fare a meno di correre a fantascientifiche prospettive e chissà se, consci di cosa un giorno si potrà fare partendo dal Dna di una persona, la prossima volta, prima di tirare in terra un mozzicone di sigaretta, non ci si pensi almeno due volte....