Si tratta dell'ultimo caso di una lunga serie di episodi di repressione dei media online. Negli ultimi mesi il Kuwait ha infatti perseguito diversi utenti di Twitter per aver criticato l'emiro, figura che la costituzione descrive come "inviolabile". "Chiediamo al governo di ampliare le libertà e rispettare le convenzioni internazionali sui diritti umani" ha detto l'avvocato Mohammad al-Humaidi, direttore della Società per i diritti umani del Kuwait.



Amnesty International ha documentato che da novembre in Kuwait sono aumentate le restrizioni alla libertà di espressione e di riunione. Nel mese di gennaio, un tribunale ha condannato due uomini in casi distinti per il carcere per aver insultato l'emiro su Twitter. Nel mese di giugno 2012, un uomo è stato condannato a 10 anni di carcere dopo essere stato accusato di mettere in pericolo la sicurezza dello stato insultando il Profeta Maometto e i governanti di Arabia Saudita e Bahrain sui social media.