Twitter, disservizi e disagi per ore

foto Afp 12:29 - Forti disagi per gli utenti di Twitter. Il social network sta subendo diverse interruzioni dovute, secondo quanto spiegano alcuni media americani, a problemi di server. Il sito e gli aggiornamenti sono rimasti a tratti inaccessibili per chi accede a Twitter da Google Chrome o da Firefox, così come dalle applicazioni iOS di iPad o iPhone.

L'hashtag (parola chiave) che oggi ha scalato le vette in Italia non a caso è #twitterdown. Non è mancata l'ironia da parte del popolo del web. "La prossima volta vorrei essere avvisata in anticipo del #twitterdown", scrive un twitter per non prendersela "col povero cellulare per niente". Oppure: "Se ti sei sentito solo durante il #twitterdown è giunto il momento tu sappia tutta la verità: i tuoi followers esistono solo nella tua mente". E ancora: "Oggi non ha funzionato per due ore, pensavo fosse un mio problema".