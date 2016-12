foto LaPresse

- Durante la navigazione sul web all'improvviso un messaggio. Il logo sembra quello della Polizia di Stato. Una frase impone il pagamento di 100 euro per poi poter ricevere il codice di sblocco del sistema ed evitare di incorrere in una denuncia penale. Sembra un messaggio ufficiale, ma non lo è. Si tratta di un virus messo in rete dagli hacker che è stato identificato dalla Questura di Siracusa.